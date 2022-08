Mattarella a messa a Santa Maria La Palma, nella chiesa di cui Segni pose la prima pietra

Proseguono nella più totale riservatezza le vacanze ad Alghero del Presidente della Repubblica. Questa mattina alle 11, Sergio Mattarella ha assistito alla messa nella chiesa della Beata Vergine Maria, nella borgata di Santa Maria La Palma, l'ultima che il Capo dello Stato non aveva ancora visitato. Il parroco Don Andrea Marongiu è stato avvisato dallo staff del presidente solo 20 minuti prima della funzione. Mattarella ha assistito alla celebrazione per poi andare via senza trattenersi con nessuno e senza concedere strette di mano. La chiesa della Beata Vergine Maria venne costruita nel 1954 dopo la posa della prima pietra da parte dell'allora ministro dell'agricoltura Antonio Segni.