Mattarella ad Alghero, attesa per la prima uscita in città

Alghero aspetta la prima uscita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poterlo salutare con l'affetto e il calore che lo ha accompagnato a ogni sua uscita anche lo scorso anno. Finora in relax nella foresteria dell'aeronautica militare di Porto Conte, Mattarella dovrebbe uscire domenica e a Ferragosto per partecipare alla messa del

mattino. Lontano dalle polemiche politiche e dalle schermaglie fra i partiti che proprio in queste ore stanno coinvolgendo indirettamente anche lui con la

discussione sul presidenzialismo, Mattarella non ha in agenda nessun impegno ufficiale fino al 22 agosto, quando le sue ferie finiranno. Come già anticipato, per il capo dello Stato sono previste visite al Museo archeologico di Alghero, al Nuraghe di Palmavera e a Casa Gioiosa, la sede del Parco di Porto Conte, oltre a una gita alle Grotte di Nettuno.