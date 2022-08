Maxi sequestro di occhiali contraffatti venduti in spiaggia

La Guardia di finanza ha sequestrato centinaia di occhiali contraffatti che venivano venduti nelle spiagge del Nord ovest dell'isola. Il blitz è scattato nei giorni scorsi, quando i finanzieri del comando provinciale di Sassari hanno individuato un uomo mentre rientrava da una nota località costiera trasportando alcune buste cariche di occhiali da sole contraffatti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire circa 300 paia di occhiali recanti segni distintivi delle più note griffe. Il responsabile è stato denunciato per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. L'operazione dei giorni scorsi rappresenta soltanto l'ultimo di una serie di servizi mirati della Guardia di finanza di Sassari per contrastare la contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e insicuri, che danneggiano il mercato e sottraggono lavoro alle imprese in regola.