Mezza Sassari senz'acqua

Ci saranno disagi a Sassari: niente acqua nei rubinetti nelle case di metà città. Per mercoledì 24 agosto, infatti, dalle 9 alle 16, E-Distribuzione ha infatti in programma un intervento sulla propria linea elettrica che alimenta il sollevamento idrico Abbanoa di Monte Oro a Sassari. Durante i lavori l'impianto resterà disalimentato e di conseguenza sarà sospesa l'approvvigionamento idrico dei serbatoi cittadini di Monte Oro e via Milano. Da qui le interruzioni dell'erogazione in diverse parti della città.

I quartieri coinvolti. Dalle 9 alle 18 di mercoledì ci sarà l'interruzione nel Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. A Porcellana Alta (linea di separazione viale Italia), Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Monte Furru e Badde Pedrosa sono previste chiusure notturne dell'erogazione mercoledì 24 dalle 21 alle 6 del giorno successivo e giovedì 25 dalle 23 alle 6 del giorno successivo.