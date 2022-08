L’opera, realizzata in acciaio e resina policroma, è alta più di tre metri e si staglia sulla

valle dei vulcani spenti del Meilogu. “Quando sono stato chiamato dall’amministrazione di

Bonorva a lavorare su quest’opera – ha spiegato Giuseppe Carta – è stato per me un grande dono:

si trattava di operare su un elemento come il pane, che fa parte della nostra vita di tutti i giorni,

alimenta tutti i popoli della terra e unisce le nostre famiglie. E’ la Germinazione per eccellenza”.