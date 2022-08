Partita la corsa al voto

Ai blocchi di partenza nell'Isola ci sono 149 candidati per 16 posti disponibili per i due rami del Parlamento. Con la presentazione delle liste è

cominciata ufficialmente la campagna elettorale per il voto del 25 settembre. La certezza fin da subito è che questa volta a Roma approderanno nove parlamentari in meno eletti in Sardegna. Nell'Isola i posti disponibili passano da 25 a 16, tra questi 11 i deputati e 5 i senatori. Quattro deputati saranno eletti nell'uninominale, mentre gli altri sette saranno scelti con sistema proporzionale. Per Palazzo Madama sono 2 i senatori eletti nell'uninominale e altri tre con il proporzionale.

