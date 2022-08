Pioggia e nubifragi in Gallura e a Bitti

Come previsto, violente piogge si sono abbattute sulla parte nord orientale della Sardegna nel pomeriggio. A Olbia strade e sottopassaggi allagati ma la situazione è tornata in breve tempo alla normalità. Più difficile la situazione all'aeroporto Costa Smeralda, dove temporaneamente sono state sospese le le operazioni. Tre voli in arrivo nello scalo gallurese hanno dovuto far rotta su Alghero. Anche a Bitti sono cadute precipitazioni copiose ma senza danni. Nel centro dove nel 2020 si era vissuta una tragedia con tre vittime è tornata la paura. Molta acqua è passata “nella confluenza tra i due corsi idrici nella parte bassa del paese che è uno dei punti di maggiore criticità, ma il deflusso è stato regolare”, ha detto all'Ansa il sindaco di Bitti Ciccolini.