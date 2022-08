Prostituzione nei centri massaggi: due denunce per sfruttamento

Due donne cinesi sono state denunciate per sfruttamento della prostituzione nei due centri massaggi che gestivano a Cagliari. Gli investigatori della sezione Criminalità diffusa della Squadra mobile ne tenevano d'occhio i movimenti da tempo e soprattutto controllavano il viavai di clienti nei locali di via Peretti e in via Sant'Avendrace, che erano stati suddivisi in stanze. Qui - secondo l'accusa - ragazze cinesi avviate alla prostituzione offrivano prestazioni sessuali con tariffe che variavano da 50 a 100 euro, pagate direttamente alle titolari dei due centri massaggi. Sono in corso ulteriori indagini.