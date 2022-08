Recuperati due corpi in mare, potrebbero essere migranti

I corpi di due uomini, presumibilmente migranti, sono stati recuperati dalla Guardia costiera al largo delle coste di Chia, nel comune di Domus de Maria. Erano stati avvistati ieri mattina nell'area di Capo Spartivento, da altre imbarcazioni che hanno inviato la segnalazione alle forze dell'ordine. Per tutta la giornata di ieri i mezzi navali della Guardia costiera hanno perlustrato tutta l'area in cerca di altre persone o relitti. I corpi sono stati trasferiti al cimitero di San Michele a Cagliari: Il medico legale dovrà infatti stabilire da quanti giorni i due corpi erano in mare.