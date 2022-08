Ricoveri in calo, 10 vittime

In Sardegna si registrano 446 ulteriori casi confermati di positività al covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2999 tamponi. Prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva e medica.

Si registrano 10 decessi: una donna di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 90, residente nella provincia di Nuoro; una donna di 95 anni e quattro uomini di 80, 83, 89 e 97, residenti nella provincia di Oristano; tre uomini di 77, 81 e 83 anni, residenti nella provincia di Sassari.