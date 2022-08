Allerta arancione, prevista per lunedì otto agosto, per una previsione di pericolo incendio alto. Così nel bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale della Sardegna. Interessata dallo stesso livello di rischio circa la metà del territorio regionale, dal Sulcis-Iglesiente al Monte Acuto. Mentre per il resto sarà comunque allerta codice giallo (pericolosità media).