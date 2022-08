Ritrovato anziano scomparso

I carabinieri di Giave hanno ritrovato l'anziano che nei giorni scorsi risultava scomparso dopo essersi allontanato dalla casa di riposo dove dimora. L'allarme è scattato il 4 agosto, quando l'uomo, un 88enne affetto da gravi problemi cognitivi, non è tornato nella struttura. A quel punto i militari della compagnia di Bonorva hanno fatto scattare il piano di ricerche con servizi di perlustrazione e pattugliamento di tutte le aree urbane e extraurbane. I militari sono riusciti a rintracciare l'uomo in una campagna, seduto sotto un muretto e in evidente stato confusionale e gravemente disidratato. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure all'anziano, che nel vagare tra le sterpaglie si è anche procurato varie escoriazioni alle braccia. In seguito l'88enne è stato riaffidato alle cure del personale della casa di riposo.