Sarà ancora un sabato di allerta per gli incendi nell'isola. Secondo il bollettino della Protezione civile le zone ad alto rischio (color arancione) nel nord Sardegna sono lungo le coste in Gallura e Baronia. Al sud il Cagliaritano e lungo le coste orientali il Sarrabus. Per il resto dell'isola il rischio è comunque medio.