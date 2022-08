Sardegna, hotel verso il 90 per cento ad agosto

Non è ancora un agosto da tutto esaurito, ma dopo due anni di pandemia e nonostante l’amento dei costi dei trasporti, la Sardegna resta meta ambita dai turisti italiani e stranieri. Le previsioni degli albergatori sardi per agosto sono positive e incoraggianti. “I numeri di giugno, luglio e agosto -conferma Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna Confcommercio- sono assolutamente in linea con quelli che si registravano in un anno normale, come il 2019”. Aumentata in percentuale la presenza dei turisti italiani nelle strutture alberghiere, con molti arrivi “last minute”. Secondo l’associazione di categoria, gli hotel potrebbero raggiungere un’occupazione tra l'80 e il 90 per cento nel mese di agosto.

Sul fronte della reperibilità del personale, però, resterebbero difficoltà. Un prolema che “si trascinerà per tutta la stagione” spiega Manca, che aggiunge: “Le strutture si sono adattate contingentando le presenze in ristorante, riducendo alcuni servizi e non aprendone altri. Il punto è -precisa- che occorre iniziare di nuovo dalle basi, riprogrammare determinate professionalità come camerieri e cuochi. Ci vorranno un po' di anni per ripristinare i volumi corretti”.

Carlo Amaduzzi, presidente regionale di Assohotel - Confesercenti, riferisce che “le nostre strutture associate ci confermano che stanno arrivando in continuazione delle prenotazioni non solo per agosto, ma anche per settembre e ottobre sia da parte di italiani, che di stranieri. Qualche cancellazione è arrivata anche per i disagi causati dagli scioperi aerei spiega Amaduzzi, che però rileva: “Con i traghetti, invece, forse perché c'è più concorrenza, ci sono stati meno problemi”.