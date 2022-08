Sardegna in fiamme. A Berchidda in volo un elicottero della flotta regionale

Ancora roghi in Sardegna. Sono 16 quelli segnalati nella giornata del 4 agosto. La situazione più grave vicino a Berchidda dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Sul posto tre squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Berchidda e di Oschiri, una squadra della Compagnia barracellare di Oschiri, una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia. La protezione civile regionale segnala un pericolo incendi anche per il 5 agosto: rischio arancione per il centro e la parte occidentale dell'isola, giallo nel resto della regione.