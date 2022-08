Sardegna regina degli alberi monumentali

In Sardegna c'è il più alto numero di alberi monumentali in Italia, il 10 per cento del totale. A dirlo il Centro studi agricoli, che ha elaborato i dati pubblicati dal ministero delle Politiche agricole e forestali. Nel dettaglio, su 4.006 alberi di pregio indicati nelle varie regioni, l'isola può vantarne 405.

La mappa. La provincia sarda con più alberi monumentali è l'Ogliastra, con 125 piante, seguita da Cagliari, a quota 78, Sassari 58, Nuoro 48, Oristano 35, Medio Campidano 25, Carbonia Iglesias 22, Gallura 14. Il Comune con più alberi censiti è quello di Seui, in Ogliastra, a quota 29, seguito da Illorai, in Provincia di Sassari, con 24 alberi monumentali. La città di Cagliari ha il primato dell'unico albero in Sardegna proposto come interesse pubblico -si tratta di una Magnolia ubicata in Piazza Umberto Budas- mentre Sassari detiene cinque alberi monumentali, fra cui un esemplare di Cipresso di Monterey in località Mandra di La Giua.

Consulta l'elenco ufficiale dell'agenzia regionale Sardegna Foreste.

"Stiamo parlando di un grande patrimonio per la Sardegna- sottolinea Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli- che andrebbe fortemente pubblicizzato, sia per aspetti turistici, che di studio. Ci aspettiamo che la Regione Sardegna predisponga un manuale da diffondere, il nostro Centro è a disposizione per un supporto attivo e concreto".