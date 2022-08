Sardinia Cup, Italia chiude con una sconfitta

Soddisfatto a metà il CT azzurro Carlo Silipo che traccia un bilancio del torneo: "Quest'ultima è stata

una buona partita, forse la migliore della settimana, dopo i tre tempi contro l'Olanda. Molte cose ci stanno riuscendo, come il lavoro sui pali con l'uomo in più, altre come i tiri dall'esterno un po' meno. Siamo venuti qui con un gruppo allargato per cercare di avere delle risposte da alcune ragazze che già possono entrare nel gruppo. Ho ricevuto delle indicazioni importanti e continueremo così fino a Spalato".

Da lunedì sino a mercoledì si disputerà la seconda edizione della Sardinia Cup maschile. Al quadrangolare prendono parte Italia, Grecia, Croazia e Serbia. Nell'edizione dello scorso anno a Cagliari gli azzurri si classificarono secondi dietro la Croazia. Si parte con Italia-Grecia alle 20 in diretta su Raisport, partita remake della vibrante semifinale mondiale di Budapest dove gli azzurri si imposero 11-10.