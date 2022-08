Sbarco di migranti nel Sud Sardegna: 18 uomini e una donna

Ennesimo sbarco di migranti nel Sud Sardegna, vicino a Teulada. Il primo gruppo è stato individuato dai Carabinieri, a Capo Malfatano, quindici in tutto, tra cui una donna. Secondo quanto accertato dai militari, erano arrivati poco prima sulla costa con un'imbarcazione in legno con motore fuoribordo. Tutti si sono dichiarati algerini e sono stati trasferiti nel Centro di prima accoglienza di Monastir.

Poco distante, in località S'Ortixeddu - ne sono stati individuati altri quattro.