Schianto a Cagliari, 31enne muore dopo quattro giorni in ospedale

Era rimasto ferito sabato, in un incidente intorno alle 3 del mattino in via Lungosaline a Cagliari. Dopo quattro giorni di ricovero in ospedale è morto Nicola Carboni, 33 anni, autista del Ctm. Il giovane era sulla sua moto quando, per cause non ancora accertate, ha tamponato un'auto, finendo sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo in attesa dell'arrivo dei medici del 118 e degli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi. Ricoverato in Rianimazione, ha lottato fino alla serata di mercoledì quando il suo cuore a smesso di battere.