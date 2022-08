Schianto mortale, il giovane alla guida dovrà rispondere di omicidio stradale

Lesioni gravi e omicidio stradale aggravato: sono le contestazioni nei confronti del ragazzo di 19 anni alla guida dell'utilitaria che domenica 14 agosto si è scontrata con un furgone sulla statale 49 all'incrocio con la strada comunale 22 vicino ad Arborea. Lo schianto era avvenuto alle prime luci del giorno, scaraventando entrambi i mezzi in un campo di mais. Nell'incidente era morto sul colpo Alessandro Mura, 32 anni, imprenditore di Terralba. Nel sangue del giovane che guidava l'utilitaria, anch'egli ferito e ancora ricoverato in ospedale, sarebbe stata riscontrata la presenza di alcol. E sono in ospedale anche le altre due persone che si trovavano insieme a lui, un 38enne e un 25enne, entrambi ricoverati in gravi condizioni.