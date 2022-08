Scontro fatale a Muravera, muore 61enne

Non sono ancora state chiarite le cause dell'incidente che, intorno alle 22:50, in località San Giovanni, lungo la vecchia strada statale 125, ha causato la morte di Giorgio Burrai, giardiniere di San Vito. La sua autovettura, una Golf Volkswagen, si è scontrata frontalmente con l'utilitaria condotta da Giancarlo Orrù, di 59 anni, residente a San Priamo. Quest'ultimo è stato trasportato con una ambulanza del 118 all'ospedale di Muravera dove è ricoverato, non in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente per i rilievi, i carabinieri della Stazione di Muravera e della Compagnia di San Vito e i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito. La viabilità è stata interrotta per alcune ore. I veicoli semidistrutti sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale. Il magistrato di turno ha disposto il trasporto della salma della vittima all'obitorio comunale di Muravera per la perizia necroscopica.