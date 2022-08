Scontro tra auto e moto, centauro muore a Cagliari

Un impatto terribile, contro il guard rail dell'asse mediano di Cagliari. Per Simone Longu, che a novembre avrebbe compiuto 36 anni, non c'è stato niente da fare.

Era a bordo del suo scooter e viaggiava in direzione Quartu quando è andato a sbattere contro un'auto. Una Ford Fiesta guidata da un uomo che si è subito fermato a prestare soccorso e risultato poi negativo all'alcol test. La dinamica dell'incidente non è chiara e la Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi, invita chiunque avesse assistito all'incidente, e possa fornire qualche elemento importante, a rivolgersi alla centrale operativa per essere ascoltato e poter aggiungere informazioni utili.

Il traffico è rimasto paralizzato per ore tra gli svincoli per Quartu e quello per il quartiere di Gennenruxi.

Simone Longu era molto conosciuto in città per la sua attività sportiva. Era un corridore pluri titolato. E faceva parte della Asd Cagliari Atletica Leggera. In tanti hanno postato sui social messaggi di cordoglio e addio.