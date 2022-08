Scontro tra auto e moto sulla statale 126: grave un giovane di 30 anni

Scontro fra un'auto e una moto vicino a San Giovanni Suergiu. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un motociclista di circa 30 anni. E' stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo la statale 126 quando, per cause non accertate, è andato a schiantarsi contro un'utilitaria. Il conducente della macchina si è fermato per soccorrerlo.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118. Per il trasferimento è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso.