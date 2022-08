Scontro tra moto e auto, muore un centauro di 35 anni

Un motociclista di 35 anni di Alghero, Jona Pasquale Latte, è morto nello scontro con un'auto lungo la Statale 291 dir (della Nurra) nel pomeriggio. L'incidente è avvenuto all'altezza della variante dei Calich ad Alghero. La moto su cui viaggiava la vittima, stando ai primi accertamenti, è finita contro una macchina che, proveniente dalla direzione opposta, stava svoltando a sinistra. Per il centauro non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al personale del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi che potranno aiutare a capire meglio la dinamica dell'impatto. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.