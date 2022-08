Sentieri a portata di smartphone, arriva la mappa del Cai

Uno strumento digitale innovativo per far conoscere i sentieri - afferma Paolo Valoti, delegato Cai - e per offrire a tutti gli appassionati italiani e stranieri le informazioni, i dati e la cartografia per percorrere uno dei cammini più lunghi al mondo, tra bellezze, genti, storie, paesaggi e biodiversità del territorio.

Per tutto il mese di settembre sarà attiva la promozione che permetterà di scaricare gratuitamente i contenuti dell'applicazione per soci e non soci. Con SiCai è possibile portare sempre con sé la mappa di uno dei percorsi escursionistici più lunghi al mondo. Un percorso che inizia a Santa Teresa Gallura, in Sardegna, per terminare a Muggia, in provincia di Trieste.