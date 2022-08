Il giornalista Sergio Nuvoli è il nuovo presidente del Corecom Sardegna. E' stato nominato con decreto del presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, pubblicato sul Buras il 18 agosto.

Nuvoli è attualmente responsabile del settore comunicazione istituzionale dell'Università di Cagliari. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito all'Università di Ferrara il Master in Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza, e all'Università di Cagliari il Master in Economia e finanza etica.

E' presidente regionale e vicepresidente nazionale del Gus, il Gruppo uffici stampa della Fnsi. "Non c'è tempo da perdere - dichiara il neo presidente - l'urgenza è il monitoraggio del rispetto della par condicio durante la campagna elettorale già in corso: significa garantire il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi che l'istituzione del Corecom intende proteggere. Chiedo ai colleghi e alle colleghe delle varie testate giornalistiche di dare spazio e parola a tutte le forze politiche presenti in campagna elettorale, non solo a quelle più forti o più note, affinché la scelta dei cittadini sia davvero libera e consapevole".

Assieme al nuovo presidente del Corecom lavoreranno i colleghi Stella Locci, Graziano Cesaraccio e Alessandro Balzani.