Serie C, la prima giornata slitta al 4 settembre

Ora è ufficiale: il campionato di serie C comincerà domenica 4 settembre, in ritardo di una settimana rispetto al previsto. Lo ha deciso il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, alla luce del decreto col quale il Consiglio di Stato ha fissato per il 25 agosto l'udienza sul ricorso del Campobasso.

Torres e Olbia dovranno dunque attendere fino a fine mese per conoscere i calendari che, salvo sorprese, saranno elaborati dalla Lega Pro solo dopo la decisione dei giudici amministrativi.

Il primo turno della Coppa Italia di serie C è stato invece rinviato a data da destinarsi, successiva alla partenza del campionato.