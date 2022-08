Si affaccia alla finestra e spara, un arresto

La polizia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 52 anni per detenzione illegale di arma comune da sparo e per accensioni ed esplosioni pericolose. Gli agenti del commissariato di Iglesias sono intervenuti in un'abitazione del centro, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di alcuni passanti che avevano visto un uomo sparare da una finestra. La perquisizione dell'appartamento ha permesso di trovare nascosta in cucina una pistola a salve scacciacani, modificata in modo da renderla in grado di sparare proiettili normali, completa di caricatori e di alcuni proiettili realizzati artigianalmente. I colpi esplosi hanno danneggiato la carrozzeria di un'auto posteggiata nel parcheggio condominiale. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.