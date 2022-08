Lo sportello di un aereo si stacca durante il volo e precipita tra le case

Molta paura ma per fortuna non ci sono stati danni o feriti. Questa mattina lo sportello di sicurezza di un aereo autorizzato al lancio di paracadusti si è staccato mentre il velivolo sorvolava un quartiere residenziale tra Arbatax e la spiaggia di Porto Frailis, precipitando tra le case. Sul posto sono intervenuti polizia locale e agenti della municipale, lo sportello è stato posto sotto sequestro. “Per fortuna non è successo niente di grave - commenta il sindaco di Tortolì Massimo Cannas - ma avrebbe potuto colpire qualcuno nel borgo affollato di turisti”. “È opportuno che le forze dell'ordine indaghino sulla vicenda per evitare che un episodio del genere si ripeta”, chiosa il primo cittadino.