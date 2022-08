Tappa in Sardegna per il viaggio in moto dei ragazzi Down

Farà tappa anche a Dorgali, Cagliari e Olbia, dal 28 al 29 settembre prossimi, l'ottava edizione della Route21 Chromosome on the Road, il giro d'Italia in moto con persone con sindrome di Down organizzato ogni anno, dal 2015, da Gian Piero Papasodero con l'associazione Diversa-Mente. Nata come un viaggio di amici, la manifestazione è cresciuta col tempo, mettendo insieme passione, divertimento, solidarietà e impegno sociale. Protagonisti sei ragazzi affetti da disturbo cromosomico che, a turno, saliranno a bordo della Harley Davidson guidata da Papasodero, percorrendo le strade d'Italia da sud a nord, dalla Sicilia fino al Veneto, dove ha sede l'associazione. Il viaggio, lungo 33 tappe, inizierà a Palermo il 3 settembre per concludersi il 5 ottobre a Roma, dove è in programma un incontro con Papa Francesco. Fra le città toccate dal tour anche Catania, Crotone, Bari, Cervia, Venezia, Trieste, Verona, Monza, Torino, Genova, Pontedera, Arezzo, Civitanova Marche e Amatrice.