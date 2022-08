Tortu, Kaddari e Bartolini in finale

Obiettivo centrato, anche se con qualche brivido, per gli atleti sardi in gara agli europei di atletica in corso a Monaco, in Germania.

Filippo Tortu è stato protagonista della sua batteria nei 200 metri. L'atleta originario di Tempio ha vinto la gara con il tempo di 20.29 e si è qualificato per la finale prevista per domani alle 21:20 in diretta su Rai Due. “Quella di domani per me è la gara dell'anno - ha detto Tortu ai microfoni della Rai - posso fare di più”.