Truncu Reale, un'immensa distesa di rifiuti bruciati

Per tutta la notte squadre di vigili del fuoco del Comando di Sassari hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai attivi nel sito. Già dalle prime ore dell'alba la situazione appare in netto miglioramento, con l'abbattimento della maggior parte dei fumi, presenti ormai soltanto all'interno degli edifici. Le operazioni di spegnimento e raffreddamento continueranno per tutta la giornata.