Luglio record per arrivi in porti e aeroporti

Continua a registrare numeri positivi il turismo nell'isola. I dati sugli arrivi nel mese di luglio sono ottimi. Oltre 1,3 milioni i passeggeri sbarcati in porti e aeroporti, in crescita rispetto al 2021 e in aumento anche rispetto al 2019, con un dato superiore del 6,5 per cento rispetto al periodo pre-pandemia.

"Sono numeri che confermano la forte attrattività della nostra regione e la dinamicità del comparto turistico che resta competitivo nonostante le incertezze sul panorama internazionale", commenta il residente della Regione, Christian Solinas.

A luglio i porti, secondo i dati forniti dall'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, registrano complessivamente oltre 607mila arrivi con un incremento del 14 per cento rispetto al 2021 e del 6,92 rispetto al 2019, un dato che si attesta complessivamente come il migliore della stagione. Tra i numeri più significativi quello registrato dal porto di Olbia e Porto Torres, rispettivamente con oltre 370mila e 143mila passeggeri sbarcati.

Bene anche gli arrivi negli aeroporti: 763 mila sbarchi complessivamente sui tre scali dell'Isola.