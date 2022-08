Un rap melodico per Napoleone, cagnolino scomparso

Un rap hip hop melodico in ricordo di Napoleone, l'amato cagnolino di Caterina Ponti, produttrice e regista sassarese. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto che l'artista ha voluto colmare in parte, dedicando all'amico a quattro zampe "The last trip". Il singolo corredato di video, scritto e interpretato dalla stessa Ponti con Gianluca Nardulli, musica composta ed eseguita da Al Festa, compositore e tastierista, è disponibile su 22 stores, distribuito da Concertone.

"The last trip" segna la rinnovata collaborazione tra Ponti e Nardulli con Al Festa. Una delicata dedica canora romantica, appassionata e melanconica, con un testo in rima.

"L'ultimo viaggio' è un'epigrafe sentimentale espressione della sofferenza per la perdita dell'adorabile compagno di vita a quattro zampe - commenta Nardulli - il testo è risultato ideale per essere eseguito in strofe calzanti sui ritmi d'una musica moderna creata da Al Festa. Siamo tutti e tre accomunati dall'amore per gli animali".

Nel video, le immagini suggestive dei paesaggi della Sardegna tra costa e entroterra.