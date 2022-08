Vietato pagare col pos, multati 7 locali

Sette titolari di bar, ristoranti e tabaccherie del Sassarese sono stati multati dalla Guardia di finanza per non acer accettato pagamenti tramite pos. Lo hanno accertato i militari delle Fiamme Gialle che hanno controllato i locali delle località turistiche. In alcuni casi le verifiche sono scattate dopo la segnalazione dei clienti. La sanzione ammonta a 30 euro. Le norme prevedono infatti l'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici; la sanzione non è però applicabile nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. I controlli della Guardia di Finanza procedono e saranno intensificati nei giorni del Ferragosto.