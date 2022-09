Contagi di nuovo in aumento, continuano ad arrivare i nuovi vaccini

Contagi Covid in risalita nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registra anche una vittima, un uomo di 78 anni della provincia di Oristano. I nuovi casi positivi sono 549 (+ 360), di cui 470 diagnosticati con test antigenico.

Intanto continuano ad arrivare le dosi del nuovo vaccino. Sono 24 mila 350 quelle del vaccino bivalente Spikevax di Moderna arrivate nella farmacia dell'ospedale Binaghi di Cagliari. Saranno custodite a meno 20 gradi in attesa di poter essere somministrate come quarta dose. Mentre è ancora in fase di definizione la nuova campagna di vaccinazione. La raccomandazione del Ministero è quella di dare priorità a operatori sanitari, ospiti delle rsa e fragili con più di 60 anni.

