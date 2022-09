A San Basilio la festa dello spazio

Un'occasione per far incontrare scienza, turismo e ambiente, sotto l'occhio puntato verso lo spazio del Sardinia Radio Telescope. A San Basilio è tutto pronto per la prima festa dedicata a scoprire la Luna, le stelle e i pianeti. Prima edizione del "Gerrei astrofest", organizzato dall'Istituto nazionale di astrofisica insieme al comune di San Basilio e al gruppo di azione locale Sole Grano Terra. L'appuntamento è per tutto sabato nelle strade del centro del paese. Domenica ci si sposterà al telescopio a Pranu sanguni per una notte di osservazione dello spazio. Una ventina gli eventi in cartellone nell'arco delle due giornate tra mostre, seminari, visite guidate, ma anche un'area con laboratori per i bambini. Animatori del festival saranno soprattutto i ricercatori ma a dare una mano sono stati coinvolti anche quattordici studenti del liceo scientifico Euclide di Cagliari.