Accoltella un 42enne, arrestato un ventenne con l'accusa di tentato omicidio

Un ventenne è stato arrestato a Cagliari con l'accusa di tentato omicidio. Al culmine di una lite, ha accoltellato ad un braccio e all'addome un cittadino del Bangladesh di 42 anni, che si trova ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. I Carabinieri di Cagliari, dopo una segnalazione alla centrale operativa sono intervenuti subito. Nessuna traccia inizialmente dell'aggressore, che, però, insieme al proprio legale di fiducia, si è poi presentato negli uffici del Comando Stazione di Villanova e ha consegnato ai carabinieri il coltello utilizzato. Al termine dei primi accertamenti, come disposto dal pubblico ministero di turno nella Procura della Repubblica di Cagliari, il 20enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Uta, in attesa dell'udienza di convalida.