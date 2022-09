Acqua, 4 giorni di disagi nel sassarese

Sono in arrivo quattro giorni di possibili disagi a Sassari, Porto Torres, Stintino, Alghero e Castelsardo per l'acqua. Tra domani e giovedì, sono previste nuove restrizioni idriche per lavori di manutenzione straordinaria da parte dell'Ente acque della Sardegna. I disservizi potranno verificarsi in settimana almeno fino a sabato. Gli interventi nelle centrali di sollevamento dell'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale, Monte Agnese e Castelsardo, saranno eseguiti in due giornate tra le 10 e le 13 per limitare le ore di interruzione. Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.