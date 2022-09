Sardegna quarta in Italia per calo di votanti, alle 19 ha votato il 40,95% degli aventi diritto

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno alle 19 in Sardegna ha votato il 40,95 per cento degli aventi diritto (contro il il 52 delle precedenti consultazioni). L'affluenza nazionale si attesta intorno al 51 per cento. Un crollo dell'affluenza, soprattutto al sud, che vede l'Isola al quarto posto per calo percentuale dei votanti (-12,6%), solo dopo Campania (-15,1%), Molise (-13,9%) e Calabria (-13,0%).

Urne aperte da questa mattina alle 7 nelle 1.836 sezioni dell'Isola per le elezioni politiche. Si vota solo oggi, domenica 25 settembre, sino alle 23. Poi inizierà lo spoglio delle schede. Complessivamente gli elettori sardi sono oltre 1,3 milioni: dovranno eleggere 16 parlamentari, nove in meno rispetto ai 25 attuali. Dal proporzionale usciranno sette deputati e tre senatori, dal maggioritario quattro deputati e due senatori. I collegi sono sei. Per Montecitorio: Sassari-Olbia-Alghero, Nuoro-Oristano-Ogliastra, Sulcis-Medio Campidano e Cagliari Città Metropolitana. Per Palazzo Madama: sud Sardegna e nord Sardegna. Nel pomeriggio intanto si sono registrate lunghe file negli uffici comunali di Cagliari per il ritiro delle tessere elettorali.