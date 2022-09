Air Italy, finale annunciato: conclusa la procedura di licenziamento

Era un finale già annunciato da tempo, ma ora la procedura per il licenziamento di 1500 lavoratori di Air Italy è giunta al termine. La Sardegna perde 800 posti di lavoro. Altri 700 erano dislocati in Lombardia. I sindacati denunciano l'indifferenza di istituzioni e politica: "Millecinquecento lavoratori ad alta professionalità, ma con specializzazione settoriale ed età anagrafica che ne rendono difficile la ricollocazione, attendono ancora che le promesse fatte dalla politica abbiano conseguenze coerenti con le roboanti dichiarazioni fatte in momenti di concitazione sindacale", ha dichiarato il segretario regionale dell'Anpav, Marco Bardini.