Allerta della protezione civile per temporali, vento e grandine

La protezione civile ha diramato un'allerta per temporali sulla Sardegna sino alla mezzanotte di giovedì 22 settembre. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla parte orientale e meridionale dell'Isola con possibili temporali forti isolati, ai quali potranno essere associati forti raffiche di vento e grandinate. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino codice giallo, di criticità ordinaria, per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, su Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu e Gallura.