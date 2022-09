Aperture straordinarie al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Sabato 24 e domenica 25 settembre in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il Museo Archeologico

Nazionale di Cagliari propone eventi e aperture straordinarie.

Sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13 sarà possibile visitare lo Spazio San Pancrazio, in cui è ospitata la collezione di materiale lapideo e stemmi datati a partire dal 13° secolo che raccontano l'evoluzione urbanistica e sociale del capoluogo.

Alle 19 presso l'Ex Regio Museo in piazza Indipendenza si terrà la conferenza dal titolo ''Bartolomeo Castagnola nel panorama artistico di primo Seicento in Sardegna'' organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale, i Frati minori conventuali di Oristano, l'Arcidiocesi di Oristano e l'Ufficio diocesano per i Beni culturali. Sabato il Museo Archeologico e la Pinacoteca saranno visitabili fino alle ore 23.

Il biglietto avrà il costo simbolico di 1 euro.