Bosa, fuoco e polemiche

Il fuoco illumina la notte di Bosa e raggiunge tutta l'isola grazie ai social. La stessa notte citata in un post dal sindaco per accusare gli incendiari di aver approfittato del buio per colpire- dice- la nostra città dopo una giornata molto impegnativa in cui gli sforzi della macchina antincendio- un Canadair e tre elicotteri- si erano concentrati sulla vicina vallata di Modolo. L'incendio è partito ieri alle 20 da un canale vicino alla strada per Montresta, a 100 metri dalle case. Una ventina le famiglie evacuate per precauzione. I residenti hanno dovuto spostare le auto prima che la pioggia spegnesse le fiamme intorno alle 21.30. In fumo è andata soprattutto macchia mediterranea e canne che erano state rimosse dal canale per scongiurare i rischi alluvione. In queste ore infatti il pericolo è rappresentato dal maltempo. In mattinata vasti temporali sono caduti sul sud Sardegna, soprattutto nel Sulcis e nel Medio Campidano. Proprio ieri la protezione civile ha emesso un'allerta per codice giallo sull'area del Tirso e del Logudoro.