Brazilian Ju Jitsu, a Cagliari i campioni mondiali della disciplina

In 700, tra atleti e accompagnatori, provenienti da 42 paesi, sbarcheranno a Cagliari dal 18 al 25 settembre al Palaboxe, nel palazzetto di via Rockefeller, nell’impianto di Monte Mixi. Saranno i protagonisti della settima edizione della Brazilian Ju Jitsu Summer Week - organizzata dall’associazione S’Animu, con il contributo dell’assessorato regionale del Turismo e del Comune di Cagliari-.Tra le novità di quest'anno, l’appuntamento con la XXI edizione di Polaris, torneo di Jiu jitsu e grappling tra i più importanti al mondo, in programma il prossimo 24 settembre. “Il Polaris – hanno spiegato gli organizzatori–è nato nel 2015 in Inghilterra e rappresenta da sempre un must del jiu jitsu professionistico e dei tornei invitational internazionali. Questa competizione ha un regolamento specifico che valorizza la sottomissione come obiettivo massimo della lotta rispetto ai punti e ai vantaggi classici. Questo tipo di regole enfatizza la lotta dinamica e pregiudica le situazioni di stallo o di passività, regalando uno spettacolo senza precedenti a chi vi assiste".