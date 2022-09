Cabras celebra l'oro del mare, bottarga regina per 3 giorni

Cabras mette in mostra il suo prodotto più prezioso, la bottarga, con degustazioni, show coking, laboratori di cucina, convegni e una mostra mercato. Un evento rinnovato che premia la produzione principale del territorio. Da venerdì 9 fino a domenica 11 settembre diventerà per tre giorni un vero e proprio hub produttivo e enogastronomico, uno spazio pubblico aperto e inclusivo, in grado di favorire la conoscenza della bottarga e delle altre produzioni territoriali, creando reti collaborative tra produttori e ristoratori e, al contempo, accompagnando il pubblico alla scoperta del territorio dei Giganti. . La 19/a edizione è organizzata dal Comune di Cabras con il contributo della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, del Gal Sinis, del Flag Pescando, Slow Food e con la collaborazione dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. E' online il sito dedicato al Festival, www.festivaldellabottarga.it, all'interno del quale sono disponibili tutti i dettagli, con il programma, la presentazione degli chef, degli ospiti e dei partecipanti tra ristoratori e produttori.