Cade da cavallo durante processione a Bortigali, grave

Incidente a cavallo questa mattina a Bortigali durante la processione religiosa diretta al santuario di Santa Maria de Sauccu. Un uomo di 61 anni, che seguiva la processione insieme ad altri cavalieri, è rimasto ferito gravemente dopo essere stato disarcionato dal cavallo imbizzarrito che gli è caduto addosso. Soccorso dai carabinieri della stazione del paese che presidiavano il corteo e poi dai medici del 118, l'uomo è stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale civile di Sassari in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.