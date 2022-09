Un gol di Rog su assist di Nandez bastano al Cagliari per chiudere in vantaggio un primo tempo dominato dagli uomini di Liverani. La novità della serata è la maglia da titolare a Viola che prende il posto di Deiola. In difesa Altare e Goldaniga centrali, Zappa e Obert sulle fasce. A centrocampo Makoumbou, Nandez e appunto Viola. In attacco Lapadula, assistito da Rog e Mancosu.