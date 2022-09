Cagliari in campo contro il Benevento

La diretta della partita:



- Parte forte il Benevento. Al secondo minuto tiro dalla distanza di Acampora, Radunovic si distende e para.

- Al quinto assist di Mancosu ma Lapadula manca il pallone.

- Partita condizionata dal gran caldo, i ritmi sono tutt'altro che frenetici. All'undicesimo i sanniti protestano chiedendo un calcio di rigore per un fallo di mano di Rog su cross di Karic. Ma il croato, oggi capitano, è voltato nel momento in cui colpisce la palla. Per l'arbitro Aureliano e per il Var non c'è nulla da sanzionare.

- Al ventiquattresimo è ancora protagonista Rog, con un destro a giro che finisce sopra la traversa difesa da Paleari

- Al trentesimo prima ammonizione per il Cagliari: il destinatario è Obert. In precedenza erano stati ammoniti i giallorossi Karic e Masciangelo

- Partita fiacca, la fase di stallo è prolungata. Al 45esimo un tiro debole di Nandez viene bloccato agevolmente da Paleari

- Primo tempo senza sussulti: il Cagliari non soffre, ma non crea pericoli significativi agli avversari. Qualche buona uscita con il pallone, grazie al fraseggio dei centrocampisti, ma arenatasi al limite dell'area avversaria. Nella ripresa servirà un cambio di passo

E' solo la quinta giornata, ma la sfida tra Benevento e Cagliari appartiene alla categoria degli scontri diretti, perché entrambe le squadre hanno ambizioni di promozione. Liverani conferma la formazione che ha battuto la scorsa settimana il Modena, quindi davanti a Radunovic i centrali sono Altare e Goldaniga, i terzini Zappa e Obert, con Barreca rimasto in Sardegna per un affaticamento muscolare. Davanti alla difesa c'è Makoumbou, la mezzala destra è Rog, autore della rete della vittoria contro gli emiliani. La mezzala sinistra Viola, uno dei tantissimi ex della partita. In attacco, infatti, c'è un altro ex, Lapadula, preferiro a Leonardo Pavoletti, e assistito da Mancosu e da Nandez. Il caldo può essere un fattore della sfida, ma il tecnico punta sulla larghezza della propria rosa. Nel Benevento Caserta lascia in panchina Simy e Schiattarella. In difesa c'è il polacco Glik, in attacco la coppia formata da Forte e La Gumina.