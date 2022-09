Campionati giovanili Open Skiff, argento per Andrea Carboni

Veliamoci torna a casa dai Campionati Italiani Giovanili di Salerno con una nuova medaglia d’argento: è quella del giovanissimo skipper Andrea Carboni che durante le regate della “Coppa del Presidente classe O’pen Skiff” si è imposto al secondo posto a tre punti dalla vincitrice Irene Cozzolino.

Nel 2021 la stessa regata era stata vinta dallo skipper oristanese in forza a Veliamoci. Questa volta la flotta delle atlete e degli atleti Veliamoci ha ottenuto altri grandi e soddisfacenti risultati con due equipaggi tra i primi cinque classificati: la giovanissima Jael Dessì ha strappato un quinto posto assoluto e secondo femminile. Noela Dessì si è classificata 33^ alla sua prima volta in una regata così importante, ottenendo un 10° posto di prova.

Il porto di Salerno ha ospitato le regate di oltre mille atleti provenienti da tutta Italia e l’evento si concluderà il 4 settembre. Gli atleti e le atlete di Veliamoci sono già di rientro, pronti per la prossima avventura che a ottobre li porterà a Ostia per partecipare al Campionato Italiano RS Aero 5 Youth under 18 e l’assoluto. Nel mese di novembre si svolgerà anche il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche che porterà gli atleti della paralimpica di Veliamoci a Formia dal 6 al 10 novembre.

In Campania, i giovanissimi skipper sono stati accompagnati dalla presidente Maria Cristina Atzori, dal suo vice Sandro Spiga e dall’aiuto istruttore FIV Francesca Ramazzotti.

“Siamo molto contenti dei risultati di ciascuno dei ragazzi. Ad ogni importante appuntamento- spiega la presidente dell’ASD Veliamoci Maria Cristina Atzori- i nostri ragazzi dimostrano di crescere e salire sempre di un gradino con dedizione e passione. Per alcuni di questo gruppo si è trattato della prima trasferta di rilievo fuori dalla Sardegna: credo di poter dire che per tutti loro è stato un momento di crescita e confronto. Ci tengo a ringraziare le famiglie per l’impegno che dimostrano, tutte unite in un’unica grande squadra che è Veliamoci.”